Как не зависеть от капризов погоды

Современная жизнь полна стрессов, и это в первую очередь влияет на снижение иммунитета. В таких условиях любая мелочь, даже малейшее изменение погоды, может отрицательно сказаться на самочувствии. Причем если раньше приближение очередного циклона ощущали на себе лишь пожилые и больные люди, то теперь дискомфорт испытывают даже люди совершенно здоровые. Особенно это касается горожан, которые по сравнению с деревенскими жителями значительно более чувствительны к капризам погоды.

Человек-барометр

Почему же человеческое тело столь отзывчиво к изменению погодных условий? С точки зрения физики, человек — это всего лишь электромагнитный контур, и если меняется внешнее поле (что бывает, например, во время резких перепадов давления или магнитных бурь), то сразу же происходят и внутренние перемены.

Ученые утверждают, что установление новой погоды сказывается на всех органах нашего организма. Адаптируясь к изменившимся условиям, он начинает перестраиваться, в результате чего в первую очередь меняется тонус сосудов, которые пытаются сохранить кровяное давление на прежнем уровне.

Группа риска

Особенно зависимы от метаморфоз погоды люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди самых уязвимых — больные с нарушением сердечного ритма, вегетососудистой дистонией, а также гипертоники и гипотоники. По словам медиков, во время магнитных бурь число инфарктов и инсультов практически удваивается! В дни с низким атмосферным давлением кровяное давление у гипотоников падает еще ниже, что вызывает приступы слабости, нервозности, сонливости.

Гипертоники же страдают при повышении влажности воздуха и приближении фронта высокого атмосферного давления. Не позавидуешь и больным вегетососудистой дистонией: из-за патологических изменений, произошедших с их сосудами, они вообще реагируют на любые колебания в природе.

В группу «метеориска» входят также люди с различными хроническими заболеваниями, например нервной, мочеполовой или иммунной системы. Кстати, чем сильнее расстройство организма, тем раньше человек начинает предчувствовать изменение погоды: не за два часа до начала снегопада или магнитной бури, а за сутки или двое.

Стать «бесчувственным»

Однако не все так грустно. Приложив старание, можно свести проявления метеочувствительности к минимуму или исключить их вовсе.

Что же для этого вам следует предпринять?

Займитесь лечением основного заболевания, ведь изменение погодных условий всегда усугубляет имеющиеся недуги, пусть даже только на время.

Проверьте щитовидную железу: дефицит йода в организме способствует усилению метеореакций.

Укрепляйте нервную систему. Если перепады погоды вызывают у вас подавленное настроение, апатию или тоску, начните принимать зверобой — это отличный природный антидепрессант, который, правда, не рекомендуется гипертоникам.

Уменьшите или вообще прекратите потребление напитков, содержащих кофеин. Чтобы избавиться от бессонницы, положите в подушку немного травы валерианы. Можно также прибегнуть к помощи ароматерапии: масла лаванды, лимона и апельсина снимают усталость и поднимают настроение.

Поддержите иммунную систему адаптогенами: женьшенем, левзеей, лимонником китайским и витаминами С и Е. Пойдут на пользу и щадящие занятия спортом, например бегом или ходьбой, которые отлично тренируют сосуды и укрепляют вегетативную нервную систему. Хорошей зарядкой для сосудов являются также холодные обливания и контрастный душ.

Питайтесь полноценно: не сидите на диетах, но и не переедайте. Обязательно включите в свой рацион свеклу, изюм, курагу и чернослив, апельсины, свежую зелень, орехи, лук, чеснок, мед и прополис.

В любую погоду проводите как можно больше времени на свежем воздухе.

Следите за прогнозом погоды: накануне неблагоприятных дней ограничьте нагрузки — как умственные, так и физические.

Если вы гипертоник, в холодную ветреную погоду перед выходом на улицу постойте какое-то время в подъезде — вам нужно постепенно привыкать к холоду.

Если вы гипотоник, всегда начинайте свой день с зарядки, чтобы активизировать кровообращение. Ваше спасение от капризов погоды — в движении.

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