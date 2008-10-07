Тернопольщина: в результате отравления в детсаде госпитализированы уже 20 детей и трое взрослых

В Тернопольской области в результате отравления в детсаде в Скалате госпитализированы уже 20 детей (2002 и 2003 г.р.) и трое взрослых.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного Управления МЧС, в инфекционном отделении Скалатской районной больницы находятся 11 детей и три взрослых, еще 9 детей - в инфекционном отделении областной детской больницы. Состояние больных врачи характеризуют как удовлетворительное. Всем им поставлен диагноз “Дизентерия Зоне”. Еще 5 детей находятся на амбулаторном лечении дома.

Как сообщал УНИАН, в отношении руководителей детсада в Скалате Пидволочиского района, где было зафиксировано массовое заболевание дизентерией, в начале октября возбуждено уголовное дело. Работники прокуратуры установили, что массовое отравление произошло потому, что работники детсада допустили употребление детьми продуктов, не отвечающих требованиям санитарных норм и не прошедших обязательную сертификацию.