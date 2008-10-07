Мужская депрессия протекает тяжелее, чем женская?

Осенью мужчины страдают депрессией не реже, чем женщины. Но этот недуг у сильного пола иногда протекает значительно тяжелее. Мужчины склонны замыкаться в себе и спасаться алкоголем.

Подавленное состояние у современных мужчин - не редкость. Сегодня депрессия – одно из наиболее распрастраненных расстройств. Причем мужчины в таком состоянии чаще пытаются покончить с собой. Игнорироавть симптомы не стоит.

Распознать депрессию можно по ухудшению настроения. - Тогда ничего не хочется делать, появляется какая-то “заторможенность”. Человек не видит причин для радостей, все делает будто через силу, не получая удовольствия от того, что раньше радовало. Некоторые люди могут даже терять аппетит.

Чаще всего депрессии поддаются люди среднего возраста.

Первый пик наступает после 30-ти, второй - после 50 лет. Повлечь депрессию у мужчин могут сильный стресс или какое-то потрясение.

Причиной депрессии может быть развод. В действительности, мужчины часто развод переживают тяжелее, чем женщины. Хотя в целом, сколько будет длиться такое состояние, зависит от характера человека и обстоятельств, которые эту ситуацию повлекли.

Другие возможные причины депрессии - потеря близкого человека, увольнение с работы, проблемы в бизнесе, а также любые другие значительные неприятности. В таких случаях болезнь обычно проходит тогда, когда ситуация исправляется.

Случается, депрессия возникает и из-за небольших неприятностей или пустяков, которые у других людей и малейшей обеспокоенности или волнения не вызывали бы.

Толчком к невротичной депрессии может стать даже грубое высказывание, брошенное в твой адрес на улице, или даже толкотня в переполненной маршрутке.

Заострить проблему может заниженная самооценка. Человек будто получает подтверждение своего конечно, мнимого ничтожества.

Часто депрессия у мужчин возникает на почве страха за свое здоровье. Представители сильного пола, которые слишком переживают за собственное здоровье, иногда тем самым подвергают себя опасности появления настоящей болезни.

Настоящей бедой является то, что мужчины снимают депрессию алкоголем. Бороться с болезнью таким способом как раз не желательно. Ведь алкоголь лишь временно снимает стресс, но в конечном итоге сам становится потребностью. Это лишь обременяет течение болезни.

При любой депрессии, если человек чувствует, что самостоятельно от нее избавиться не может, необходимо обращаться к специалистам. В первую очередь врачи должны выяснить характер болезни и обстоятельства, которые ее повлекли. В зависимости от этого назначают лечение. Главное - не оставлять депрессию без внимания. Ведь иногда это состояние достигает такого кризиса, что человек может делать необдуманные поступки, перестать есть, общаться с людьми и может даже покончить с жизнью.

20minut.ua