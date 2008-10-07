Профилактики рака груди существует

Профессор Валери Берал из Оксфорда, изучившая причины огромного количества случаев возникновения рака, заявила, что не сомневается в том, что рак молочной железы чаще всего вызывается отсутствием гормональных изменений, связанных с рождением ребенка. "Нам уже известно достаточно о причинах возникновения рака молочной железы, чтобы создать профилактическую вакцину", - заявила она.

Берал осудила некоторых ученых, выступающих за поиск новых лекарств против рака, но не достаточно плотно занимающихся профилактикой заболевания.

В интервью врач заявила, что, несмотря на то, что показатели смертности сократились благодаря новым лекарствам и ранней диагностике, большому количеству женщин приходится проходить через хирургическое вмешательство и химиотерапию.

"Гены также играют небольшую роль в возникновении раковых заболеваний, - говорит профессор. Роды и грудное вскармливание - вот что защищает женщину от риска заболевания раком молочной железы".

"Чем больше у женщины детей и чем дольше они на грудном вскармливании, тем меньше у нее риск возникновения рака молочной железы. Женщины в развитых странах, где в семьях иметь одного ребенка - это норма, в шесть раз больше риск возникновения рака, чем у женщин из провинциальных районов Азии, с большим количеством детей".

"Конечно, сейчас невозможно заставить женщину рожать по 6-10 детей. Но почему мы не думаем об имитации последствий родов?" - сказала она.

"Мы не знаем, каким образом это происходит, и никто это не исследует", - говорит медик.

Берал является директором подразделения эпидемиологии рака Оксфордского университета.

Ее работа, финансируемая Институтом исследований рака Великобритании, использует большое количество статистических данных для выявления признаков или последствий, влияющих на риск возникновения рака молочной железы.

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