Чтобы лучше думать, необходимо отдыхать

Психологи школы Келлог при Северо-западном университете в США, университете Торонто в Канаде и Radboud University в Нидерландах убеждены, что недлительное отвлечение от работы поможет интеллектуальным работниками более продуктивно мыслить.

Ученые особо отметили, что легкие вопросы можно решать при постоянной умственной нагрузке, а более сложные проблемы лучше решать, прерываясь на некоторое время для отдыха.

Доктора для подтверждения своего предположения провели исследование. Для этого были приглашены добровольцы, которым предлагалось пройти тест, определяющий творческий потенциал личности. Добровольцы должны были придумать к трём словам четвертое слово, объединяющее троицу по смыслу. Например, если три представленных слова были "сыр", "трава" и "глаза", то правильным ответом считалось добавление прилагательного "зелёный": сыр с плесенью, зелень травы и зелёный цвет глаз.

Следом за этим тестом часть участников продолжали решать эту задачу, а часть перешла к решению совершенно иной. Затем, после пятиминутного интервала обе группы участвовали в лексическом тесте, который заключался в том, что людям показывали несколько карточек со словами и надо было как можно быстрее указать на английские слова. Эти карточки содержали и ответы на предыдущие словесные задания, к которым участники возвращались под конец лексического теста. Подводя итоги исследователи определили, что участники лучше выполняли задания, когда меняли деятельность.

Исходя из полученных данных, психологи сделали вывод, что человеку проще принимать линейные, аналитические решения. А решая сложные задачи, для большей результативности, человеку лучше периодически отвлекаться.

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