ООН призывает правительство Украины разработать стратегию по решению проблем переселенцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

"Я призвал правительство Украины сформулировать всеобъемлющую стратегию решения проблем внутренне перемещенных лиц, я призвал правительство активизировать усилия, чтобы способствовать решению проблем перемещенных с оккупированной территории Донбасса и Крыма", - сказал Бейяни.

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*** По состоянию на 5 сентября 2016 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 709 083 переселенца, или 1 384 889 семей из Донбасса и Крыма.