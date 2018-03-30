Мобильная угроза

На протяжении последних десяти лет количество мобильных телефонов у украинцев постоянно растет. За первое полугодие 2008 года украинцы приобрели около 3,9 млн устройств. Вместе с количеством телефонов растет и сеть, которая включает у себя много базовых станций. Но первые и вторые чудеса техники и являются источниками электромагнитного излучения.

В пределах нормы

В мире существует специальный параметр, который определяет безопасность сотовых телефонов. Это SAR (Specific Absorption Rates) – удельный коэффициент поглощения, который измеряется в ваттах на килограмм. Эта величина определяет энергию электромагнитного поля. В Европе допустимое значение излучения составляет 2 Вт/кг. В США более суровые ограничения: федеральная комиссия по связи сертифицирует лишь те сотовые аппараты, SAR которые не превышают 1,6 Вт/кг.

«В Украине, в принципе, установлены чуть ли не самые жесткие в мире нормы уровня электромагнитного излучения, – говорит Александр Штиль, заведующий лаборатории электромагнитных полей и других физических факторов центральной санитарно-эпидемиологической станции при Министерстве здравоохранения. – Это 2,5 микроватта на квадратный сантиметр. Такие гигиенические нормы разработали специалисты Института гигиены и медицинской экологии АМНУ.

Однако все мобильные телефоны завозят к нам из-за границы. В инструкциях к ним указывают именно уровень SAR. Невзирая на то, что у нас другой принцип нормирования (тот же мВт/ кв. см), покупая мобильный телефон, следует обращать внимание на уровень SAR».

Однако Александр Штиль считает, что мобильные телефоны вредны для здоровья населения, потому ими следует пользоваться по возможности меньше.

Со своим коллегой не соглашается Юрий Думанский, заведующий лабораторией гигиены электромагнитных излучений того же Института. «Сотовая связь в Украине вполне безопасна, – заверяет он. – Прежде всего потому, что базовые станции устанавливаются согласно со всеми гигиеническими требованиями. Другое дело, когда сами телефонные аппараты не проходят гигиеническую сертификацию. В таком случае это может влиять на организм человека.

У нас в известной степени наблюдается бесконтрольность ввоза этой продукции, потому мы не можем на 100% утверждать, что мобильные телефоны безопасны. В идеале, каждый телефон должен пройти сертификацию. Для этого делают измерения электромагнитного излучения в специальной камере, результаты вкладывают в формулу, а после расчетов данные сравнивают с определенным нормативом. Если все в порядке, это значит, что этот телефон может использоваться абонентом на протяжении определенного времени в сутки. Однако много телефонов не попадают на подобную экспертизу».

От бессонницы до рака

Ученые постоянно пытаются доказать, что сотовая связь вредна для человеческого организма.

Вот последние аргументы. В августе этого года научные работники из университета Вейна в Мичигане, США, пришли к выводу, что мобильные телефоны провоцируют бессонницу. «Излучение мобильных телефонов активирует стрессорну систему мозга и, как следствие, человеку становится сложнее расслабиться и заснуть», – отмечает ученый Бенгт Арнетц.

Но, оказывается, нарушение сна – это лишь цветы. Ягодки можно насобирать, проследив историю обвинений по адресу мобильной связи. Пока одни сравнивают зависимость от сотовой связи с зависимостью от никотина, другие называют «мобилки» среди вероятных причин заболевания раком.

Это подтверждают опыты на... лягушках. В московском Институте биофизики ученые провели такой эксперимент: в помещение с высокочастотным электромагнитным полем посадили лягушек на 5–10 минут. Оказалось, что даже при не слишком высоком облучении у каждого второго животного останавливалось сердце.

«Излучение от телефона больше, чем от базовой станции, потому что базовая станция находится далеко, а телефон непосредственно возле головы, – объясняет Думанский. – Аппарат влияет прежде всего на центральную нервную систему, то есть на мозг, а после этого на остальные органы. Потому происходят изменения в сердечно-сосудистой, иммунной, эндокринной системах всего организма человека. В итоге могут возникать разные заболевания. Кроме того, мобильный телефон вызывает усталость, раздражительность, падение зрения, влияет на половую систему. И это – доказанный специалистами факт».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), постоянное влияние электромагнитного поля вызывает нарушение работы не только сердечно-сосудистой и нервной систем, но и ослабляет репродуктивную функцию, способствует преждевременному старению организма человека. Также мобильные телефоны – вероятная причина развития астмы и экземы. «Телефономания» повышает вероятность разрушения клеток крови. А вот шведские ученые заверяют, что использование сотовых телефонов на протяжении десяти лет и больше может привести к образованию доброкачественной опухоли слухового нерва.

Меры безопасности

«Влияют ли мобильные телефоны на появление онкологических болезней, точно еще не установлено, – говорит Александр Штиль. – По крайней мере по информации, которую обнародовала ВОЗ, мобильный телефон не входит в перечень предметов, которые могут повлечь возникновение онкозаболеваний. Однако ради безопасности носить мобильный телефон в карманах не рекомендуют. Его не следует класть на тумбочку возле кровати, потому что все время происходит соединение с базовой станцией, и даже когда вы не разговариваете по телефону, он все равно излучает электромагнитные волны. Не рекомендуют носить телефон в нагрудном кармане, потому что последний, как правило, пришит с левой стороны, то есть возле сердца».

Также нужно помнить, что мобильные телефоны превращаются в опасное оружие во время грозы.

Еще одна «мобильная» угроза: телефон – настоящий магнит для вредных микробов и бактерий, которые могут повлечь, в частности, болезни кожи.

В действительности, стоит знать лишь одно правило умного пользователя – «без фанатизма», ведь от использования мобильного телефона сегодня даже по совету самого авторитетного врача не могут сразу отказаться 3,3 миллиардов людей!

Александр ШТИЛЬ, заведующий лабораторией электромагнитных полей и других физических факторов центральной санитарно-эпидемиологической станции при Министерстве здравоохранения:

«Детский организм более чувствителен к негативным влияниям и менее к ним стойкий. Кстати, в санитарных требованиях к каждому мобильному телефону сказано, что им не нужно пользоваться несовершеннолетним лицам и беременным женщинам. Недаром же в Англии запрещено пользоваться мобильными телефонами детям до шести лет.

Татьяна Катриченко

«Главред»