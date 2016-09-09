Из Луганской области на отдых в Австрию отправились 37 детей

Как сообщает департамент массовых коммуникаций Луганской областной военно-гражданской администрации, детей провожали представители Луганской ВГА во главе с заместителем председателя Ольгой Лишик.

Читайте такжеУкраинские дети-сироты отдохнут и оздоровятся в Турции

Почти две недели, с 10 по 21 сентября, дети проведут в Федеральной земле Верхняя Австрия. В состав группы входят дети из семей погибших и раненых участников АТО, переселенцев, а также воспитанники Новоайдарской школы-интерната І-ІІІ степеней.

«Эта поездка стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству посла Австрии в Украине госпожи Гермине Поппеллер и Луганской облгосадминистрации. Наша общая цель – не только оздоровить детей, а дать им возможность увидеть другие страны», - отметила Лишик.

Все расходы на проезд, проживание, питание и организацию экскурсий взяла на себя принимающая сторона.