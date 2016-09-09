Правительство выделило свыше 183 млн грн на лечение украинцев за рубежом

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко.

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Правительство осуществило перераспределение расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2016 год, увеличив расходы по программе «Лечение граждан Украины за рубежом» на сумму 183,8 млн грн. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» на финансирование указанной программы было предусмотрено 203,9 млн грн, что удовлетворило потребность лишь на 57,5% и позволило осуществить оплату лечения за рубежом 75 человек. Сейчас, по информации Министерства здравоохранения, на учете находится еще 46 человек, нуждающихся в лечении за пределами страны. Увеличение финансирования программы позволит обеспечить их лечение.

Как известно, в зарубежные клиники по программе «Лечение граждан Украины за рубежом» направляются граждане Украины для получения медицинской помощи преимущественно по поводу онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваний и врожденных аномалий развития, в случае невозможности ее оказания в условиях учреждений здравоохранения Украины.