Каждая третья сигарета в мире выкуривается в Китае

Болезни легких в Китае "убьют 83 млн. человек"

Более 80-ти миллионов жителей Китая могут умереть в ближайшие 25 лет от болезней легких, утверждают американские исследователи.

Такие мрачные прогнозы ученые связывают с резким увеличением числа курящих, а также широко распространенной в Китае практикой использования угля и дров для приготовления пищи и отопления дома.

Сотрудники Гарвардской школы здравоохранения (The Harvard School of Public Health) изучили данные за последние 5 лет и спрогнозировали ситуацию на ближайшую четверть века.

За эти 30 лет, подсчитали они, из-за легочных заболеваний около 83 миллионов китайских граждан могут умереть ранней смертью.

Известно, что болезни органов дыхания уже сегодня являются главной причиной преждевременной смертности в Китае. Но на этот раз исследователи предупреждают, что число таких смертей будет расти пугающими темпами.

При этом подчеркивается, что большинство ранних смертей можно предотвратить.

По данным Гарвардской школы здравоохранения, сейчас в КНР курит примерно половина мужского населения и есть опасения, что сильно возрастет и число курильщиц.

news.bbc.co.uk