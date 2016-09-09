У 90% детей, проживающих в интернатах, есть живые родители - статистика

Как сообщает пресс-служба главы государства, Кулеба отметил, что это первый закон, внесенный главой государства, который был принят Верховной Радой в новом политическом сезоне.

«Сейчас в украинских учреждениях институционального ухода проживает около 104 тыс. детей, из них только 10% - дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения. 90% - это дети, у которых есть родители. По разным причинам они живут в интернатах, но не получают достаточной поддержки и заботы», - сказал Кулеба.

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По его словам, наставничество является одним из современных методов подготовки воспитанников интернатов к самостоятельной жизни, который практикуется во многих странах мира. В Украине он реализуется уже 7 лет как проект «Одна Надежда». За это время наставники изменили судьбы более тысячи детей.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения» о внедрении института наставничества.

Законом определяется, что наставничеством является добровольная безвозмездная деятельность по оказанию ребенку, проживающему в интернате, индивидуальной поддержки и помощи в подготовке к самостоятельной жизни. Наставником ребенка может быть совершеннолетнее дееспособное лицо, которое прошло курс подготовки по вопросам воспитания и социальной адаптации таких детей и заключило договор о наставничестве.

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Наставник имеет право посещать ребенка по месту его проживания, обучения, лечения или оздоровления, а также общаться с ребенком в этих местах, в том числе приглашать ребенка в свою семью в выходные дни, участвовать в обеспечении его одеждой, обувью, принадлежностями для обучения и развития.