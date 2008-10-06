12 человек отравились, готовясь к сватьбе

Во Львовской области с пищевым отравлением уже госпитализированы 12 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 4-5 октября во Львовской области в инфекционное отделение Жидачивской райбольницы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализированы 12 человек, которые 3 октября, готовясь к свадьбе, вместе ужинали в селе Жирово и употребляли блюда домашнего приготовления. Всего на ужине было 20 человек.

По состоянию на сегодняшнее утро пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Предварительная причина отравления – нарушение технологии приготовления и хранения продуктов в домашних условиях.