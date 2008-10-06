Школьник умер на уроке физкультуры

В Запорожье на уроке физкультуры во время забега на дистанцию 100 метров умер десятиклассник. На здоровье он не жаловался, не были зарегистрированы никакие отклонения и в его медицинской карте. Но когда после повторной разминки снова вышел на дистанцию, вдруг начал задыхаться и, не добежав до финиша, упал. Сразу же ему на помощь поспешила учительница физкультуры, которая начала делать искусственное дыхание, а одноклассники позвали медицинскую сестру. Вскоре прибыла и «скорая», но фельдшерская бригада не имела дефибриллятора, то есть аппарата искусственной вентиляции легких, и ничего не могла сделать. А когда приехала реанимационная бригада, мальчик был уже мертв.

Комментировать это трагическое событие медики пока не берутся, поскольку служебное расследование не завершено. По словам заместителя начальника управления охраны здоровья горсовета Неонилы Чеченец, создана специальная комиссия. А прокуратура по факту смерти школьника возбудила уголовное дело.

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