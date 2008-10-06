В Винницкой области в течение недели два человека отравились грибами

В Винницкой области на протяжении последней недели два человека отравились грибами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, 1 октября 19-летний житель одного из сел Ильинецкого района в результате употребления грибов получил пищевое отравление. Парень был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

4 октября отравилась грибами 25-летняя жительница села Ракова Томашпольского района, которая тоже была госпитализирована.

На сегодня состояние пострадавших удовлетворительное.

В пресс-службе ГУ МЧС также сообщили, что в целом с начала года в Винницкой области было выявлено 8 случаев отравления грибами, ни один из которых не привел к летальному исходу.