5 причин отказаться от кофе

1. Кофе повышает давление и вреден для сердца

С кофе советуют быть острожным людям, страдающим гипертонией, - он сильно повышает кровяное давление. Помимо этого итальянские исследователи обнаружили, что людей с повышенным давлением ароматный напиток может подтолкнуть к гипертонии. Две-три чашки кофе, конечно, не причинят особого вреда, а вот пить его ведрами точно не стоит.

2. Кофе вызывает бессонницу

Как уже упоминалось, кофе стимулирует нервную систему. Однако тут надо быть очень осторожны, так как повышенное количество кофеина вызывает нервозность и бессонницу. Поэтому вечером лучше ограничить себя в кофе. Хотя находятся и такие люди, на которых напиток действует лучше снотворного.

3. Кофе оставляет налет на зубах

Если вы заметили, у кофеманов не очень белые зубы. Какао-масла и тяжелые углеводы кофе, а также сахар способствуют появлению желтого налета на зубах. Но желтизна от кофе неприятна только с эстетической точки зрения - кариес или болезни десен напиток не вызывает.

4. Кофе повышает уровень холестерина

Кафестол (cafestol), который содержится в кофе, значительно повышает уровень холестерина в крови. Больше всего этого кафестола в кофе-эспрессо, кофе, приготовленного в кофейнике типа "french press" (французский пресс), и "кофе по-скандинавски" (такой кофе варят из зерен, обжаренных на натертой чесноком сковородке). Голландские ученые установили, что употребление пяти чашек кофе по-французски в день в течение четырех недель повышает уровень холестерина в крови на 6-8%. Кстати говоря, в кофе без кофеина тоже есть кафестол.

5. Кофе вызывает зависимость

Кофеин - наркотик. Он действует на зоны мозга, отвечающие за получение удовольствия. Вегетососудистая система кофемана находится в зависимости от ароматного напитка, а потому отказывается полноценно работать без порции допинга. Подпавший под привязанность кофе человек без утренней чашки излюбленного напитка чувствует себя подавленным, не в силах сопротивляться сонливости, имеет проблемы с давлением, часто страдает головными болями.

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