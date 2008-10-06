Украина готовится к эпидемии гриппа

В страну уже завезли вакцину из Франции, России, Германии и Бельгии. Своих препаратов в Украине традиционно нет. Каждый год человечество сталкивается с новыми штаммами гриппа. Вирус стремительно мутирует, отмечают медики. Сколько людей - столько и вирусов, говорят медики. К счастью, большинство возбудителей болезней внутри нас спят.

Правда, полвека назад - спали крепче. Теперь люди все активнее курсируют по миру - и тем самым будят бациллы.

Мутации вирусов гриппа способствует еще и то, что ездить теперь приходится буквально в интимной близости друг от друга. Если на расстоянии вытянутой руки еще сохраняется шанс не заполучить чужие вирусы и никого не наградить своими, то в обычной городской толчее шансы обменяться невидимыми врагами приближаются к 100 процентам.

В этом году северное полушарие будут атаковать три основных штамма - "Брисбен-1", "Брисбен-2", пришедшие из Австралии, и вирус "Флорида", впервые обнаруженный в одноименном штате Америки. С ними человечество уже знакомо. Но вот "Брисбен-1" в Украину не заглядывал еще ни разу.

Вспышку эпидемии традиционно ожидают в конце октября.

Каждый год лаборатории всего мира создают вакцины, актуальные именно для этого сезона.

Украина из года в год покупает чужие разработки. Отечественные исследования в этой области забросили еще в советское время. Теперь, чтобы всё возобновить, нужно 10 лет и миллионы гривен. А для украинцев, которые не доверяют импортному противоядию, совет простой.

Аркадий Фролов, директор Украинского центра гриппа и ОРЗ:

- Правда, меня частенько упрекают: мол, профессор со всеми этими званиями, а рекомендуете лук и чеснок. Но это - надежные средства. Так что, не стесняясь реакции окружающих, применяйте их

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