Вегетарианство увеличивает риск рака

Шведские ученые установили, что употребление большого количества мяса и рыбы не повышает риск развития рака молочной железы, в отличие от пересыщенной растительными жирами диеты.

Исследование, проведенное в Швеции на 11699 женщинах старше 50 лет, показало новые аспекты здорового питания. За 10 лет исследования 430 из этих женщин заболели раком молочной железы. Проанализировав их диетические пристрастия, ученые пришли к выводу, что употребление растительной пищи не так полезно, как считалось ранее, а мясо и рыба после приготовления не приобретают канцерогенных свойств.

Во время термической обработки мяса и рыбы, в них появляются особые вещества, гетероциклические амины, которые подозревали в возможной канцерогенности. По результатам данного исследования, женщины, питание которых было богато гетероциклическими аминами, заболевали раком молочной железы не чаще, чем те, кто употреблял мало мяса и рыбы. Зато оказалось, что женщины, диета которых была насыщенны омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами, которые обнаружены в большинстве растительных жиров, имеют повышенный риск заболеть раком груди.

Результаты данного исследования перекликаются с предыдущими исследованиями влияния диеты на развитие рака груди. Тогда был выявлен повышенный риск развития рака молочной железы, при повышении уровня жиров и инсулина в крови у женщин, употреблявших большое количество хлебобулочных изделий из муки мелкого помола. Ученые пришли к выводу, что женщины, которые едят меньше мяса, употребляют большее количество хлеба.

Исследователи пока не могут определить, каким именно образом провоцируется рак молочной железы при обогащении диеты омега-6 полиненасыщенными кислотами. Тем не менее, они рекомендуют ограничить употребление растительных жиров, уравновесив их употребление с жирами животного происхождения, чтобы уменьшить риск развития опухолей молочной железы.

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