В Тернополе запретят табакокурение в общественных местах

В Тернополе с января вступит в действие запрет на табакокурение в общественных местах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли депутаты Тернопольского городского совета.

В решении, в частности, планируется запретить табакокурение на детских площадках, в местах детского отдыха, в том числе игротеках, компьютерных клубах, кинотеатрах, на остановках общественного транспорта и в 50 метрах вокруг них, в лифтах, в подъездах, подземных переходах, в церквах и 50-метровых зонах вокруг них, заведениях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта различных форм собственности, офисных помещениях организаций, на рынках, в заведениях торговли, зонах отдыха (в том числе парках, пляжах, скверах), на летних площадках, в спортивных сооружениях, органах государственной власти и местного самоуправления.

С января все эти участки должны быть обустроены соответствующими табличками. В каких именно местах можно будет курить, в мэрии сейчас определяются, предоставив возможность общественности в течение трех месяцев присылать свои предложения по этому поводу.

Один из инициаторов проекта, депутат Михаил ГОЛОВКО (ВО “Свобода”) во время сессии выразил убеждение, что принятие такого решения улучшит состояние здоровья тернополян. “Табакокурение – это спланированный геноцид против украинской нации, реализаторы которого получают сумасшедшие сверхприбыли. Принятие этого решения позволит нашим детям дышать полной грудью и избежать никотиновой зависимости”, – сказал он.