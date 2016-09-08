Кабмин образовал рабочую группу по оценке демографической ситуации в стране

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, в последнее время возникли серьезные вопросы, связанные с военным конфликтом на Востоке Украины, аннексией Крыма, и произошло перемещение значительной части населения.

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"Нам необходимо это неконтролируемое миграционное движение оценить, потери человеческих ресурсов, для того, чтобы иметь правильные цифры, сделать прогнозирование всех показателей социально-экономического развития населения... В связи с этим проектом постановления предлагается создать такую рабочую группу", - подчеркнул министр.