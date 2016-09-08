Украина призвала соблюдать конвенции относительно участия детей в вооруженных конфликтах

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Фейсбук.

«В рамках работы гуманитарной подгруппы Украина призвала все стороны соблюдать протокол к Конвенции о правах ребёнка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. Этот документ запрещает вовлечение несовершеннолетних в военные действия», - написала она.

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Олифер также отметила, что Украина приветствует все инициативы Международного Комитета Красного Креста, направленные на помощь всем детям Донбасса, в частности, тем, кто живёт на территории «серой» зоны.