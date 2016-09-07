Минздрав отменил приказ о койко-места

Об этом в эфире Общественного рассказал заместитель министра охраны здоровья Украины по направлению реформ Павел Ковтонюк.

«Мы уже в первый день работы (2 сентября – ред.) отменили пресловутый приказ Минздрава №33, который называют «приказ о койко-местах». Этот приказ гласил, что больница должна все планировать в соответствии с количеством коек в учреждении», – сказал он.

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По его словам, этот приказ был следствием советской плановой экономики, на который жаловались врачи.

«Но оказалось, что большая часть людей не готова к таким изменениям. Они привыкли, что за них все планируют из Киева. И когда мы сказали: вы свободны, планируйте теперь все сами – то образовался определенный вакуум», – сказал он.

По его словам, это один из шагов к автономизации медицинских учреждений в Украине. Кроме того, в министерстве планируют разработать методические рекомендации для больниц по этому поводу.

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«Мы не хотим быть какими-то резкими людьми. Мы разработаем методические рекомендации, для этого соберем группу из главных врачей, которые умеют это хорошо делать – и пусть поделятся своим опытом. Но я принципиально не хочу, чтобы министерство указывало работникам больницы сколько у них на килограмм белья должно быть работников прачечной», – сказал Ковтонюк.