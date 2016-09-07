Минфин планирует увеличить финансирование программ поддержки тяжелобольных украинцев

Министерство финансов Украины намерено увеличить финансирование программ поддержки украинцев с тяжелыми болезнями, впервые за 25 лет запланировав обеспечить их потребности в медикаментах в полной мере.

Об этом сообщается на сайте Минфина со ссылкой на итоги встречи министра финансов Александра Данилюка с министром здравоохранения Ульяной Супрун при участии представителей общественной организации «Пациенты Украины».

Как отмечается в сообщении, в Украине живет более миллиона онкобольных людей, а также тысячи людей, страдающих ВИЧ/СПИДом и другими смертельными болезнями, при этом действующая система финансирования позволяет покрыть примерно половину потребностей этих людей в медикаментах.

Читайте такжеЗапустили сайт "Лекарства-контроль" для мониторинга наличия купленных за бюджетные средства лекарствМинфин планирует в полтора раза увеличить финансирование программ для лечения людей, страдающих онкологическими заболеваниями, ВИЧ/СПИДом, гемофилией, вирусными гепатитами, рассеянным склерозом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, сосудисто-мозговыми и другими тяжелыми заболеваниями. В частности, после 3,95 млрд грн, заложенных в бюджете на эти цели в 2016 году, финансирование будет увеличено на 2,1 млрд грн - до 6 млрд грн, включая финансирование трансплантаций и эндопротезов.

Одновременно Минфин совместно с Минздравом и общественными организациями будет работать над повышением прозрачности и эффективности бюджетных расходов, чтобы положительный эффект от увеличения финансирования получили как можно больше украинцев. В частности, благодаря изменению системы закупки лекарств теперь эти закупки происходят через международные организации, и уже удалось закупить препараты для лечения онкологических заболеваний на 45% дешевле, чем в прошлом году.

Минфин подчеркивает, что принятое решение позволит обеспечить тяжелобольных украинцев бесплатными лекарствами и спасти тысячи жизней, но для этого необходимо найти неэффективные расходы и перенаправить средства туда, где они действительно нужны и принесут больше пользы.

Читайте такжеКабмин урегулировал вопрос дополнительных закупок лекарств В качестве примера Минфин сообщил, что уже проводит сокращения в Государственной фискальной службе и намерен ликвидировать налоговую милицию, а количество контролирующих органов в государстве сокращено в три раза.

Для поиска оптимального решения Минфин призвал всех желающих направлять свои предложения, как высвободить ресурс и повысить эффективность расходов на закупку медицинских препаратов тяжелобольным украинцам, на электронный адрес presa@minfin.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, согласно заявлению министра финансов Александра Данилюка, Минфин намерен начать процесс сведения проекта госбюджета на 2017 год и подать документ в парламент в установленный законодательством срок - до 15 сентября. При этом, как отметил министр, Минфин изменит принцип формирования бюджета, исходя не из расходных пожеланий, как было ранее, а из прогнозных доходов и реальных возможностей.

Читайте такжеВопрос обеспечения лекарствами детей с орфанными заболеваниями остается нерешеннымКабмин утвердил проект бюджетной резолюции на 2017 год 24 июня. Документ содержит прогноз роста ВВП в 2017-2019 годах на уровне 3-4%, снижения инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,2% в 2019 году, снижения показателя безработицы с 8,6% в 2017 году до 8% в 2019 году. Прогнозный уровень госдолга в 2017 году ограничен 66,8% ВВП, в 2019-м - 61,8% ВВП. Курс гривни закладывается на уровне 27,2 грн за доллар в 2017 году.