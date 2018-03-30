Приходим на помощь больному горлу

Одно из наиболее распространенных осенних заболеваний — ангина, она же — острое воспаление миндалин (гланд), тонзиллит или просто воспаление горла. Подхватить ее легко — стоит только промерзнуть, намочить ноги или выпить холодный напиток, и микробы, вызывающие тонзиллит, тут как тут.

В норме гланды (а это органы местного иммунитета) должны нейтрализовать эту инфекцию. Но им мешает переохлаждение — оно резко замедляет активность иммунитета. Поэтому лучшей первой помощью при первых же неприятных симптомах в горле — покраснении и першении — будет согревание. Если вы на улице, постарайтесь быстрее попасть домой, а дома сразу ложитесь в теплую постель.

Согревшись, прополощите горло одним из растворов для полоскания, которые убирают налет на миндалинах. Это может быть раствор кухонной соли (1 ч. л. на стакан кипяченой воды) или 1 ст. л. 3% перекиси водорода на половину стакана теплой воды. Они хорошо «вытягивают» этот налет. А вот раствором соды лучше горло не полоскать: он разрыхляет слизистую, и инфекция еще глубже проникает в нее.

Хорошо зарекомендовали себя при полоскании травяные отвары календулы, ромашки, шалфея (заваривать 1 ст. л. на стакан кипятка). Хорошо помогает и настой чеснока: 100 г измельченных долек чеснока залейте 1ст. теплой воды и настаивайте 4 часа или же приготовьте средство для полоскания из равного количества лимонного сока с медом. Еще один вариант раствора для полосканий — полстакана свекольного сока с 1 ст. л. уксуса. Всего таких полосканий должно быть 8—10 раз в сутки.

Полощем правильно

Выполняя полоскание, следите, чтобы раствор был теплым (если будет горячим — это дополнительно травмирует слизистую) и не попадал из глотки в уши (особенно это касается детей) — это чревато отитом. Для этого возьмите небольшое количество раствора, сильно запрокиньте голову назад и четко, непрерывно произносите буквосочетания «глу» или «ко-ко-ко». При этом хорошо омываются миндалины, задняя стенка глотки и корень языка. Чередуйте разные полоскания — лечебный эффект будет лучше.

Через 30 минут после полоскания медленно разжуйте кожуру лимона: его эфирные масла хорошо помогают бороться с начинающейся ангиной.

Накладываем компресс

Замечательно помогает при начинающейся ангине сухое тепло вокруг шеи. Для этого воспользуйтесь полуспиртовыми или водочными компрессами на подчелюстную область. Держите такой компресс несколько часов 2—3 раза в день. Если у вас сильно болят подчелюстные лимфоузлы — подойдет компресс с димексидом (1 часть лекарства к 3 частям теплой воды) или фурацилином (1: 5) Держать такой компресс нужно час.

Кроме этого, воспользуйтесь народными средствами: обложите горло листьями свежей капусты и обвяжитесь теплым шарфом. Такой компресс держите два часа. Или в полотняную ткань заверните предварительно отжатый творог и поместите на шею. Сверху покройте компресс полиэтиленовой плёнкой и шарфиком. Накладывается такой компресс на всю ночь.

Обезвреживаем врага

Если первая помощь в лечении ангины не принесла облегчения, придется вызывать на дом врача. Специалист определит форму ангины и порекомендует соответствующее лечение. Для успешной борьбы с ангиной врач может назначить местные антисептики в виде спреев или таблеток для рассасывания. Хорошо зарекомендовали себя препараты на основе фенола, хлоргексидина и деквалиния хлорида. Рассасывайте таблетки спустя 15 минут после полоскания горла, а спрей распыляйте — через полчаса после таблеток. И помните, что во время приема оральных антисептиков нужно делать перерывы в еде, чтобы лекарственные вещества успели подействовать на слизистую горла.

Если дискомфорт доставляет температура, понадобятся жаропонижающие. Если можете терпеть — терпите: температура способствует выработке интерферона (защитного белка иммунитета), и без жаропонижающих организм может перебороть инфекцию быстрее.

Нужны ли антибиотики?

К сожалению, частыми гостями на прикроватной тумбочке во время ангин бывают антибиотики. Несмотря на побочные эффекты, их применение оправдано, дабы не допустить осложнения, а они у ангины могут быть очень серьезными — например, воспаление почек, сердца и ревматизм. При ангине эффективны как местные антибиотики в виде аэрозолей, например, на основе фузафунгина, так и сиропы и таблетки (ампицилин, амоксициллин, макролиды). Но принимать антибиотики без назначения врача категорически нельзя: только специалист может подобрать вам подходящий антибиотик и рассчитать его дозу.

Примерно в 10% случаев при применении антибиотиков ангина не вылечивается с первого раза — тогда врач должен назначить мазок из горла. Лаборанты проверят возбудителя, который высеется, на чувствительность к различным антибиотикам и подберут самый подходящий — после курса лечения им ангина обязательно пройдет.

Чтобы не заразить ангиной других, заведите себе отдельную чашку и пейте только из нее.

Ангины бывают разные

Катаральная

Если температура не выше 37—38С, вы чувствуете надоедливое першение, слабость, нет аппетита, слегка больно глотать, а миндалины красные, у вас самая легкая форма ангины — катаральная.

Длительность катаральной ангины — 3-5 дней. Возможное осложнение — отит. Нередко такое заболевание проходит и само, при домашнем лечении, но если его не лечить, оно может перейти в более тяжелую форму, поэтому лучше находиться под наблюдением врача и четко соблюдать его рекомендации.

Лакунарная

Если температура сразу поднимается до 39 С—40 С, увеличиваются подчелюстные лимфоузлы и из-за сильной боли вы не можете не только есть, но глотать слюну, миндалины красные, но с сероватым или желтым налетом, то это более тяжелая форма ангины — лакунарная. Эта ангина вызывает общую интоксикацию с болью в спине, сердце и суставах. Болезнь протекает бурно и длится 7-10 дней.

Обязательно нужно к врачу: под маской такой ангины может прятаться смертельно опасное заболевание — дифтерия. Лечение обычно включает в себя антибиотики.

Фолликулярная

Если температура тела высокая — 39 С—40 С, на отечных миндалинах видны желтые образования величиной с булавочную головку в виде звездочек, то у вас фолликулярная ангина, также одна из тяжелых ее форм. При этой форме очень увеличиваются и болят подчелюстные лимфоузлы. Длится фолликулярная ангина до 7 дней. Такую форму ангины невозможно вылечить без врачебной манипуляции — промывания миндалин из шприца. Как и при лакунарной ангине, лечение обычно включает в себя антибиотики.

Флегмонозная

Одна из самых тяжелых ангин. По симптомам напоминает тяжелую форму лакунарной ангины, с повышением температуры до 40 С, но при этом шея с одной стороны припухает и болит — возникает т.н. паратонзиллярный абсцесс (в жировой клетчатке вокруг миндалин и глотки скапливается гной).

При такой картине срочно нужно вызывать «неотложку» — абсцесс угрожает жизни, и избавиться от него можно только хирургически.

Благодарим за помощь в подготовке материала врача-отоларинголога высшей категории, областной больницы им. Н.И.Пирогова г. Винницы Анатолия Лобко.

Татьяна Приходько

segodnya.ua