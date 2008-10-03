Возбуждено уголовное дело в отношении руководителей детсада, где отравились дети

В отношении руководителей детсада в городе Скалате Подволочиского района, в котором дети массово заболели дизентерией, возбуждено уголовное дело.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, работниками прокуратуры установлено, что массовое отравление повлекло то, что служебные лица детсада допустили употребление детьми продуктов, которые не отвечают требованиям санитарных норм и не прошли обязательной сертификации.

“Кроме этого, руководство сада не отстранило от работы лиц, которые обязаны были пройти обязательные профилактические медицинские осмотры. По предварительным данным, одна из работниц заведения болела дизентерией, однако была допущена к приготовлению пищи для детей”, – отметила Л.ДОЛИШНАЯ.

По ее данным, после отравления в детсаде, на протяжении 26-29 сентября 2008 года в инфекционное отделение Скалатской больницы №2 были госпитализированы 29 детей с диагнозом кишечная инфекция.

“Проведенным бактериологическим исследованием микроорганизмы Shigella sonnei (возбудители дизентерии) выявлены у детей, в продуктах, которые они употребляли, и у работников детсада. На данное время этой болезнью уже заразились несколько родителей больных детей”, – сообщила Л.ДОЛИШНАЯ.

По ее словам, органы прокуратуры сейчас проверяют все дошкольные заведения области относительно соблюдения требований законодательства об охране здоровья. К дисциплинарной и административной ответственности уже привлечены 35 должностных лиц, которые не обеспечили надлежащей организации питания в дошкольных заведениях.

В отношении же служебных лиц дошкольного заведения у Скалате прокурор Подволочиского района возбудил уголовное дело по ч.1 ст.367 Уголовного Кодекса Украины (служебная халатность).

Как сообщал УНИАН, 26 и 27 сентября в инфекционные отделения больниц в городах Скалат, Подволочиск и Тернополь с предварительным диагнозом «пищевое отравление» были госпитализированы 19 детей 2002 и 2003 годов рождения, воспитанников детсада «Ромашка» из г. Скалат. По состоянию на 7:00 28 сентября в лечебных заведениях находились 19 детей, еще 5 – на амбулаторном лечении. Все они были в состоянии легкой и средней тяжести.

Всего в упомянутом дошкольном заведении воспитываются 153 ребенка.

29 сентября председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ заявил, что инициирует увольнение директора детсада в Скалате Подволочиского района. По словам Ю.ЧИЖМАРЯ, дети заболели дизентерией, поскольку в детсаде им дали некачественное молоко.

“Как выяснилось, руководство детсада халатно отнеслось к своим обязанностям и вместо того, чтобы покупать молоко у структуры, которая занимается поставками сертифицированной молокопродукции, закупало его у местной жительницы. Принесенное ею некачественное молоко привело к массовому заболеванию детей”, – отметил председатель ОГА.