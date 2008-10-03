Репа вернет голос

Целебные свойства репы начинаются уже с ее пищевых особенностей: она возбуждает аппетит, усиливает выделение желудочного сока, улучшает пищеварение, чем оберегает от желудочных заболеваний.

Вареной репой и провареным ее соком издавна лечили острый ларингит с резким кашлем и осиплостью, применяли при бронхиальной астме, а также как средство, улучшающее сон и успокаивающее сильное сердцебиение. Теплым отваром полоскали рот, если болел зуб, поскольку, как выяснилось, репа имеет противовоспалительные и антисептические свойства.

Стакан свежего сока, на треть разбавленного водой, — замечательное желчегонное средство. Пюре из тертой свежей репы с маслом — эффективное средство, стимулирующее кислотообразование и секреторную функцию. В этом она уступает только свежему огурцу и белокочанной капусте.

Противопоказана репа при язвенной болезни, воспалениях кишечника и зобе.

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