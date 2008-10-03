Раковым больным противопоказан витамин С

Исследование Онкологического Центра Слоан-Кеттеринг в США показало, что больным раком противопоказан популярнейший витамин С (аскорбиновая кислота). Это исследование проводилось в лабораторных условиях и не на людях или человекообразных приматах, а на мышах.

Эксперименты показали, что прием витамина значительно - на 30-70% - снижает восприимчивость организма к действиям антираковых препаратов. Авторы эксперимента указывают, что испытали все основные типы подобных лекарств. Более того, у мышей, которые получали значительные дозы витамина С, раковые опухоли росли заметно быстрее, чем у аналогичных грызунов, которых не кормили аскорбинкой.

Ранее влияние витамина С исследовалось многократно, и результаты были весьма противоречивыми. С одной стороны, этот витамин является мощным антиоксидантом и, следовательно, полезен для профилактики рака и лечения больных. С другой стороны, было доказано, что некоторые виды антираковых препаратов, используемых при процедурах химиотерапии, очень плохо взаимодействуют с витамином - в результате образуются свободные радикалы, разрушающие здоровые клетки.

Если выводы Центра Слоан-Кеттеринг подтвердятся, то будет доказано, что витамин С можно использовать для профилактики, но ни в коем случае - для лечения рака.

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