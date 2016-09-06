Верховная Рада проведет парламентские слушания о правах ребенка

Верховная Рада Украины приняла постановление о проведении парламентских слушаний на тему: "Права ребенка в Украине: обеспечение, соблюдение, защита" (12 октября 2016 года) (№5007).

Читайте такжеШтаб Ахметова продолжает адресную помощь в рамках программы "Лекарства детям"Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 260 народных депутатов из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что Кабинет министров к 25 сентября должен подготовить и подать в Верховную Раду необходимые информационно-аналитические и справочные материалы по тематике парламентских слушаний и конкретные предложения к проекту их рекомендаций, а также определить докладчиков по данному вопросу.

Читайте такжеВ Украине утвердили мероприятия по Конвенции ООН о правах ребенкаСреди прочего, Комитет ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма с привлечением представителей центральных и местных органов исполнительной власти, научных учреждений и общественных организаций должен осуществить соответствующие мероприятия по организационному и методическому обеспечению проведения парламентских слушаний.