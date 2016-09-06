Минздрав отменил штатные нормативы для медицинских учреждений

Минздрав Украины отменил штатные нормативы и типовые штаты учреждений здравоохранения.

Об этом написала на своей странице в Фейсбук и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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"Потребность в медсестерах регулируемая количеством коек, а в уборщицах – типом пола. Именно по таким “указателям”, то есть нормативам, должен формироваться штат любого учреждения здравоохранения в течение последних 16 лет. В дальнейшем от такого штата зависело финансирование заведения. Это оторванное от реальности издевательство над организацией работы. Мы знаем ценность свободы в самостоятельном определении своих потребностей и формировании собственной команды, поэтому первым нашим совместным решением была отмена приказа №33 от 23.02.2000", - написала Супрун.

По ее словам, теперь руководители учреждений здравоохранения смогут самостоятельно определять их структуру, "которая будет базироваться на опыте и здравом смысле".