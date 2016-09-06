Минфин хочет, чтобы в 2017 году больницы сами оплачивали коммунальные услуги

Об этом сообщается на сайте Минфина со ссылкой на итоги расширенного совещания с регионами по бюджетной политике на 2017 год под председательством заместителя министра финансов Сергея Марченко при участии представителей департаментов финансов областных госадминистраций, ассоциаций органов местного самоуправления, Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и Госказначейства.

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Ка отмечается в сообщении, также среди новаций бюджета на 2017 год - переход местных бюджетов на программно-целевой метод бюджетирования, предусматривающий формирование бюджетов, ориентированных не на имеющиеся ресурсы бюджета, а на их эффективное использование.

«Сейчас мы работаем над сбалансированием показателей бюджета. Наша цель - получить реальную и эффективную смету страны, которая будет стимулировать экономическое развитие и рост», - приводятся в сообщении слова Марченко.

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Как сообщал УНИАН, согласно заявлению министра финансов Александра Данилюка, Минфин намерен начать процесс сведения проекта госбюджета на 2017 год и подать документ в парламент в установленный законодательством срок - до 15 сентября. При этом, как отметил министр, Минфин изменит принцип формирования бюджета, исходя не из расходных пожеланий, как было ранее, а из прогнозных доходов и реальных возможностей.