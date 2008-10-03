Больным диабетом показаны занятия аэробикой

Пациенты с диабетом второго типа, регулярно занимающиеся аэробикой, сокращают уровни жира в печени на целых 40%, подсчитали клиницисты Университета Джонса Хопкинса /США/.

Превышенные показатели жиров в печени распространены у диабетиков и зачастую приводят к сердечным болезням. В шестимесячном исследовании мужчинам и женщинам с поставленным диагнозом предлагалось три раза в неделю в течение 45 минут заниматься аэробикой. Такая физическая активность позволила уменьшить жиры и снизить напряжение на печень.

Также аэробные упражнения совершенствовали спортивную форму больных, предотвращали серьёзную потерю веса, увеличивали мускульную силу на 7%, на 6% понижали массу тела и сантиметры на талии. Эти дополнительные выгоды аэробики самым благоприятным образом сказывались на здоровье участников медицинского обследования. Врачи подчеркивают, что для диабетиков очень важно избегать сидячего образа жизни. Аэробика является несложным и доступным способом предупредить осложнения диабета, включая печёночную недостаточность и сердечную болезнь.

ami-tass.ru