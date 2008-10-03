Герпес: защититься собственными силами

О том, как проявляется герпес, знают практически все. В холодное время года появление характерных высыпаний вокруг рта – явление распространенное. Сыпь представляет собой точечные пузырьки, которые затем вскрываются с образованием болезненных язвочек.

Язвочки подсыхают и примерно через две недели заживают. Если на поврежденную в месте высыпаний кожу попадут бактерии и разовьется вторичное гнойное воспаление, заживление будет происходить медленнее и могут остаться шрамы.

Чаще всего сыпь при простом герпесе появляется на коже и слизистых оболочках вокруг рта (это так называемый лабиальный герпес). Следующее по частоте место появления сыпи – это половые органы (в этом случае герпес называется генитальным). Гораздо реже высыпания появляются на кистях, стопах и туловище. В некоторых случаях герпес поражает глаза (герпетический кератит) или центральную нервную систему (герпетический энцефалит).

Простой герпес могут вызывать два типа вируса – ВПГ-1 и ВПГ-2. Они передаются контактным путем – жидкость, которая выделяется из высыпаний, содержит большое количество вирусных частиц. Когда эта жидкость попадает на кожу или слизистые оболочки здорового человека (например, при прикосновении, поцелуе, половом контакте и т.д.), вирус проникает в чувствительные нервные окончания и встраивается в генетический аппарат нервных клеток.

После этого удалить вирус из организма невозможно, он останется с человеком на всю жизнь. Благодаря этому носителями одного или обоих видов ВПГ являются более 90% взрослых людей.

Однако высыпания появляются не у всех зараженных. Это происходит потому, что иммунная система на вторжение вируса отвечает «включением» специфического и неспецифического иммунитета. Кроме того, это связано с особенностями жизненного цикла самого вируса.

Специфический иммунитет представляет собой выработку антител, которые избирательно атакуют соответствующий тип вируса.

Одной из важнейших составляющих неспецифического противовирусного иммунитета является продукция интерферонов альфа, бета и гамма – защитных молекул, которые выделяются клетками организма в ответ на вторжение вирусов. Интерфероны изменяют процессы жизнедеятельности клетки таким образом, что она становится невосприимчивой к вирусу и не участвует в его размножении, а также активируют иммунные клетки – лимфоциты и макрофаги.

У большинства людей вирус все время находится в дремлющем состоянии, не вызывая сыпи. Но примерно у трети зараженных под действием таких пусковых факторов как стресс, переохлаждение, сопутствующая инфекция, менструация, травмы, хирургические операции, действие радиации и ультрафиолета и другие, вирус «пробуждается» и начинает размножаться в нервных клетках. Это проявляется появлением характерных пузырьков в местах расположения нервных окончаний и выделением из них большого количества вирусных частиц.

Для того чтобы обострения герпеса проходили быстрее, течение заболевания было более легким, а количество высыпаний – минимальным, применяются препараты под названием иммуностимуляторы.

medportal.ru