Посол Японии в Украине передал медоборудование Житомирской детской больнице

Для проведения анализа питьевой воды

В Житомире посол Японии в Украине Мацуо МАБУЧИ передал медицинское оборудование отделению новорожденных областной детской больницы. Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии вручения медицинского оборудования приняли участие руководители областной власти, медики, журналисты и активисты медико-экологического центра "Здоровая окружающая среда при международной организации "Женское общество". В частности, медикам Житомирской областной детской больницы бесплатно вручено оборудование для проведения анализа питьевой воды.

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