Индия борется с курением

Как заявил индийский министр здравоохранения Анбумани Рамадосс, закон призван снизить количество курильщиков в стране и защитить население от пассивного курения.

В Индии насчитывается 120 млн. курильщиков, и, по словам обозревателей, властям придется пристально следить за соблюдением запрета. Нарушителям грозит штраф в размере 200 рупий (4,5 доллара).

От связанных с курением заболеваний в Индии ежегодно умирают 900 тысяч человек. К 2010 году число их, как ожидают, возрастет до миллиона.

Как указывают представители министерства здравоохранения Индии, сотни тысяч людей, которые никогда в жизни сами не курили, умирают от того, что дышат табачным дымом.

По словам работников сферы здравоохранения, некурящий человек, находящийся в прокуренном помещении, подвергается воздействию более, чем четырех тысяч химических веществ и подвержен раку легких, сердечным болезням, бронхиту и астме.

В столице Индии Дели во многих офисных зданиях, ресторанах и гостиницах вывешены таблички "Не курить".

Власти представили список общественных мест, в которых курение будет запрещено, а также перечислили официальных лиц, которым вменяется в обязанность взимать штраф с нарушителей.

На улице и дома курить не запрещается.

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