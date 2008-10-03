Индия борется с курением
Не только активным, но и пассивным
Как заявил индийский министр здравоохранения Анбумани Рамадосс, закон призван снизить количество курильщиков в стране и защитить население от пассивного курения.
В Индии насчитывается 120 млн. курильщиков, и, по словам обозревателей, властям придется пристально следить за соблюдением запрета. Нарушителям грозит штраф в размере 200 рупий (4,5 доллара).
От связанных с курением заболеваний в Индии ежегодно умирают 900 тысяч человек. К 2010 году число их, как ожидают, возрастет до миллиона.
Как указывают представители министерства здравоохранения Индии, сотни тысяч людей, которые никогда в жизни сами не курили, умирают от того, что дышат табачным дымом.
По словам работников сферы здравоохранения, некурящий человек, находящийся в прокуренном помещении, подвергается воздействию более, чем четырех тысяч химических веществ и подвержен раку легких, сердечным болезням, бронхиту и астме.
В столице Индии Дели во многих офисных зданиях, ресторанах и гостиницах вывешены таблички "Не курить".
Власти представили список общественных мест, в которых курение будет запрещено, а также перечислили официальных лиц, которым вменяется в обязанность взимать штраф с нарушителей.
На улице и дома курить не запрещается.