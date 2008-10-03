В детской полноте виноваты мультфильмы

Британский журнал для потребителей Which? объявил, что образы, используемые при оформлении детских пищевых продуктов, прививают детям привычку к нездоровому питанию.

К "вредным" персонажам были отнесены, в частности, "Медовый Монстр" (Honey Monster) и Тигр Тони (Tony The Tiger) с упаковок хлопьев, а также кролик Квики компании Nesquik. В целом же специалисты пришли к выводу, что ни один из 19 исследованных персонажей не пропагандирует здоровый подход к еде.

Между тем в ходе опроса две трети британцев заявили, что для рекламы нездоровых продуктов не должны использоваться всякого рода популярные рисованные персонажи. Исследователи с Which? призвали рекламное сообщество внести соответствующие поправки в документы, касающиеся саморегуляции. В противном случае они обещают обратиться с просьбой повлиять на ситуацию к правительству.

Представители компаний - производителей продуктов, в свою очередь, заявляют, что не могут понять, чего от них хотят защитники прав потребителей. По словам бизнесменов, они просто оформляют предназначенную для детей продукцию так, чтобы она нравилась детям. Кстати, некоторые из подвергшихся критике персонажей существуют уже около 80 лет.

В настоящее время в Великобритании примерно 30% детей страдают ожирением. По некоторым оценкам, к 2050 году доля толстых детей увеличится до 50%. Между тем эксперты напоминают, что ожирение - это не единственная проблема со здоровьем, к которой приводит неправильное питание.

medportal.ru