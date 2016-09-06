Академия наук объявила конкурс на должности руководителей 5 научных учреждений

Согласно Закону Украины «О научной и научно-технической деятельности», Устава НАМН Украины, Постановления Бюро Президиума НАМН Украины 31.08.2016 г. № 15/1, бюро Президиума НАМН Украины объявляет конкурс на должности руководителей научных учреждений АМН Украины:

ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии имени Н.Д. Стражеско» НАМН Украины»

ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины»

ГУ «Институт урологии НАМН Украины»

ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины»

ГУ «Научно-практический центр эндоваскулярной нейрорентгенохірургії НАМН Украины»

Выдвижение кандидатур на должности руководителей вышеуказанных учреждений НАМН Украины осуществляют в установленном законодательством порядке.

Представления на кандидатов на должности руководителей вышеуказанных учреждений НАМН Украины необходимо направить в Президиум НАМН Украины не позднее 01.11.2016 г.

В представлении должны содержаться характеристики научной, научно-организационной и других видов деятельности претендентов.

Адрес Президиума НАМН Украины: вул. Герцена, 12, г. Киев, 04050.

Контактные телефоны: (044) 483-04-70, (044) 489-39-79, (044) 489-39-81