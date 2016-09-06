Академия наук объявила конкурс на должности руководителей 5 научных учреждений
Представления на должности руководителей необходимо отправить в Президиум НАМН Украины не позднее 1 ноября 2016 года.
Согласно Закону Украины «О научной и научно-технической деятельности», Устава НАМН Украины, Постановления Бюро Президиума НАМН Украины 31.08.2016 г. № 15/1, бюро Президиума НАМН Украины объявляет конкурс на должности руководителей научных учреждений АМН Украины:
ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии имени Н.Д. Стражеско» НАМН Украины»
ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины»
ГУ «Институт урологии НАМН Украины»
ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины»
ГУ «Научно-практический центр эндоваскулярной нейрорентгенохірургії НАМН Украины»
Выдвижение кандидатур на должности руководителей вышеуказанных учреждений НАМН Украины осуществляют в установленном законодательством порядке.
Представления на кандидатов на должности руководителей вышеуказанных учреждений НАМН Украины необходимо направить в Президиум НАМН Украины не позднее 01.11.2016 г.
В представлении должны содержаться характеристики научной, научно-организационной и других видов деятельности претендентов.
Адрес Президиума НАМН Украины: вул. Герцена, 12, г. Киев, 04050.
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