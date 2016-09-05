Специалист посоветовала, как защитить суставы во время тренировок

Говорят, что из-за несистематизированных занятий в фитнес-зале можно заработать проблемы с суставами. Как застраховаться? Рассказывает Анна Кирюхина, сертифицированный тренер по фитнесу и бодибилдингу:

- Часто травмы суставов возникают у новичков или людей старшего возраста, сообщает Мedinfo.ua. Для того чтобы уменьшить нагрузку на суставы или вовсе её исключить, необходимо соблюдать некоторые правила:

Перед началом физических упражнений обязательно выполняйте разминку или суставную гимнастику, она займёт 10-15 минут, но сохранит ваше здоровье. Разминка включает в себя вращающие движения плечевыми суставами, сгибание и вращение в локтях, а также разминку запястий.

Необходимо включать в разминку и нижние отделы: коленный сустав, тазобедренный и щиколотку, лёгкие круговые движения в каждой области и ходьбу в среднем темпе, можно выполнять её на месте. Разогревание уменьшит вероятность травм за счёт притока крови и повысит эластичность при выполнении упражнений.

Читайте такжеФизические нагрузки способствуют работе мозга - исследованиеУменьшить нагрузку можно и с помощью специальных фиксаторов, которые предлагают на все перечисленные суставы ортопедические салоны. Они будут обеспечивать поддержку и давать дополнительный приток крови. Например, купите коленный бандаж или специальные бинты на запястья.

После выполнения физической нагрузки напряжение снимут горячая ванна и разогревающие специальные суставные гели, широко представленные в аптеках.

Добавьте в рацион коллаген и витамины (комплексные), восполните недостающий дефицит витамина D и кальция.