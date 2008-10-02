На Буковине на уроке физкультуры умерла 12-летняя девочка

В средней школе города Новоселица Черновицкой области на уроке физкультуры умерла 12-летняя школьница.

Как передает корреспондент УНИАН, трагический случай произошел вчера, 1 октября.

По словам очевидцев, девочке стало плохо во время выполнения упражнений по бегу на уроке физкультуры.

Уже через две минуты на место события прибыли врачи, поскольку школа находится неподалеку от больницы. Еще через три минуты девочку доставили в реанимационное отделение, где бригада реаниматоров на протяжении 15 минут пыталась спасти ей жизнь, но реанимационные мероприятия успеха не имели, и врачи констатировали смерть девочки.

Распоряжением председателя Черновицкой облгосадминистрации Владимира КУЛИША для проведения расследования трагического случая создана комиссия в составе врачей и педагогов, которая уже сегодня начнет работу в Новоселице.

Начальник Главного управления здравоохранения ОГА Игорь ШКРОБАНЕЦ сообщил, что уже до конца сегодняшнего дня комиссия сообщит причину смерти школьницы.