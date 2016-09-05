Инспекторы Еврокомиссии оценят систему госконтроля за животной продукцией

Об этом УНИАН сообщили в Госпродпотребслужбе.

С 5 по 16 сентября 2016 года в Украине состоится аудит инспекторов Европейской Комиссии относительно оценки мониторинга остатков и загрязнителей в живых животных и продуктах животного происхождения, включая контроль ветеринарных лекарственных средств (ветеринарных препаратов).

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Указанное мероприятие предусмотрено программой аудитов на 2016 год Офиса по вопросам охраны здоровья, аудита и анализа пищевых продуктов Генерального директората по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG(SANTE)/2016-8897).

Целью верификационного визита инспекторов является проверка обеспечения надлежащего уровня государственного контроля за оборотом и применением ветеринарных препаратов субъектами хозяйствования, контроля их остатков в продуктах животного происхождения, оценка рычагов государства относительно применения санкций к операторам рынка в случае обнаружения нарушения соответствующих требований.