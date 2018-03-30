Украина переживает процессы старения общества

По данным ООН, сегодня каждому десятому жителю нашей планеты за 60 лет. А в Украине каждый пятый переступил 60-летний рубеж. Украина, как и другие европейские государства, переживает процессы старения общества, когда пенсионеры преобладают над работоспособным населением. Как прогнозируют эксперты Мирового банка, в ближайшие 15-20 лет численность людей работоспособного возраста в Украине сократится на 16%. Какие социально-экономические реформы необходимо внедрить, чтобы предотвратить эти процессы?

Груз для работоспособного населения?

В Украине насчитывается в настоящее время 14 миллионов пенсионеров, а это почти треть населения. Процессы старения нации создают груз для работоспособного населения и угрожают крахом пенсионной системы, отмечает Елена Макарова, заместитель директора Института демографии. «Старение населения значительнее в европейских странах, там выше продолжительность жизни. У нас этот процесс не является таким интенсивным. Процесс старения связан с низкой рождаемостью. Последующее экономическое развитие может повлиять на рост рождаемости, но не в такой мере, чтобы обеспечить полноценное воссоздание».

В западных областях люди живут дольше

В таких развитых странах как Швеция, Япония или Швейцария продолжительность жизни для мужчин составляет 74-76 лет, а для женщин - 80-83. В Украине же, по данным Госкомстата, мужчины живут в среднем 61-62 года, а женщины – 72-73. Как отмечает Владислав Безруков, доктор медицинских наук, директор Института геронтологии, в западных областях люди живут на год-полтора дольше, чем в южных и восточных регионах. «Радиационное и химическое загрязнения влияют и на генетику, и на состояние самых разнообразных органов и систем. Да еще и многие люди преклонных лет сегодня не могут себе позволить нормальное питание».

Самое главное для человека преклонных лет

Полноценное и сбалансированное питание, которое, как говорят врачи положительно влияет на продолжительность жизни, не является решающим для киевлянки Екатерины Михайловны. Ей больше 70 лет. Оставаться бодрой и здоровой ей помогает общение с детьми и внуками. «Позитивные эмоции и внимание со стороны близких вызывает радость, оптимизм и воодушевление, - отмечает Екатерина Михайловна, - это чуть ли не самое главное для человека преклонных лет. Танцуешь, поешь с ними, радуешься солнышку, цветам и любому воробью - просто забываешь о своих годах». К тому же нужно общаться с младшими нашими братьями и не давать себе грустить, убеждена пенсионерка.

Италия — страна людей преклонных лет

Пенсионеры составляют пятую часть от общего количества населения Италии, то есть 20% жителей Апеннин - в возрасте свыше 65 лет. Для сравнения: молодых людей, которые еще не достигли совершеннолетия, насчитывается лишь 17%.

Большое число пожилых людей в Италии считают гордостью нации. Наивысшая в Европе продолжительность жизни (для мужчин 77, для женщин 83 года) свидетельствует об эффективности национальной системы социальной защиты пенсионеров и здравоохранения. Но в последнее время этот позитивный фактор всерьез рискует стать грузом и проблемой для государства. Ситуация выглядит пессимистически ввиду того, что уровень рождаемости в стране очень низкий. По прогнозам, в следующие 20 лет количество работоспособного населения уменьшится на 40%. Уже теперь пустые места на рынке труда активно продолжают заполнять иммигранты. На выплаты пенсий и других субсидий нужно будет все больше средств. При этом от правительства постоянно требуют увеличивать расходы из бюджета в поддержку образования и социальной защиты молодого поколения.

Выход из ситуации

Старение нации - это мина замедленного действия. Для Украины, где продолжительность жизни меньше, чем в странах Западной Европы, эта проблема еще не настолько актуальна, по словам экономиста Александра Жолудя. Но за какое-то десятилетие каждый налогоплательщик будет вынужден кормить все большее количество тех, кто еще и кто уже не работает. Выход из ситуации экономист видит такой. «Первое, что нужно сделать, – увеличить пенсионный возраст, что, соответственно, увеличивает количество работающих и уменьшает количество пенсионеров. И второе – облегчить миграцию населения в трудовом возрасте в Украину».

Необходимо улучшать условия труда для пенсионеров и увеличить возраст выхода на пенсию, считает министр труда и социальной политики Людмила Денисова. «Моему главному бухгалтеру, например, уже за 60. Люди преклонных лет должны быть равноправными членами общества. Они должны иметь право сами выбирать — работать или не работать. Для этого мы повышаем уровень пенсии и не ограничиваем в размере зарплаты (устанавливаем ровные условия в получении зарплаты)».

По прогнозам экспертов Мирового банка, из-за низкой рождаемости и невысокой продолжительность жизни до 2025 года населения Украины сократится на четверть, что является наибольшим сокращением численности населения в странах Восточной Европы и среди бывших республик Советского Союза.

Наталия Коваленко, Надежда Шерстюк

radiosvoboda.org