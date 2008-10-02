Выяснили, как дожить до 100 лет
Простой способ продлить жизнь
Защититься от любых форм преждевременной кончины нельзя. Но сократить шансы досрочно умереть возможно. Об этом настоятельно напоминают специалисты школы общественного здравоохранения при знаменитом Гарвардском университете (штат Массачусетс) в США.
Они предлагают довольно простой способ обмануть смерть и продлить себе существование.
Эксперты изучили порядка 9 тысяч случаев смерти на протяжении 25 лет и пришли к выводу, что 55 % летальных исходов, в принципе, можно было бы избежать путем регулярной физической нагрузки, отказа от курения и контроля за весом.
Эта методика относится, в том числе, к 44% смертей от рака и 72% смертей от сердечно-сосудистых болезней.
Секрет подхода состоит в комбинировании методов предотвращения преждевременного ухода из жизни.
Иными словами, отказ от курения дает один эффект. Если прибавить к нему ежедневные 30-минутные прогулки, шансы избежать летальных заболеваний увеличиваются.
А если еще и правильно питаться, то перед человеком появляется реальная перспектива дожить сравнительно здоровым до глубокой старости.