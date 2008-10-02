Двое тибетцев умерли от редкой формы чумы

Два жителя восточного Тибета умерли от наиболее тяжелой, опасной и редкой формы чумы – легочной. По информации администрации здравоохранения Гонконга, жертвами инфекции стала супружеская пара из района Линжи, расположенного более чем в 200 км к юго-востоку от Лхасы.

При легочной чуме больной обычно умирает в течение 48 часов, эффективно только лечение, начатое на самых ранних этапах болезни

Симптомы заболевания появились у супругов 14 и 23 сентября, 35-летний муж скончался 20 сентября, 38-летняя жена – пятью днями позже. При жизни диагноз поставлен не был, легочную чуму обнаружило патологоанатомическое исследование.

Местные органы здравоохранения немедленно начали противоэпидемические мероприятия в деревне, где жили заболевшие, новых случаев заболевания выявлено не было.

medportal.ru