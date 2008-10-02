Что происходит с мозгом во время занятий спортом?

Датские ученые совместно с голландскими коллегами обнаружили, что во время усиленных занятий спортом мозг человека переключается на альтернативный источник энергии, т.е. вместо глюкозы он начинает сжигать молочную кислоту, которая образуется в мышцах во время физической нагрузки.

Как известно, универсальным источником энергии в организме человека является глюкоза, главным потребителем которой является мозг. Поэтому лишение мозга глюкозы приводит к потере сознания.

Ученые провели эксперимент и измеряли содержание различных веществ в крови у добровольцев во время интенсивных физических упражнений и обнаружили, что выходящая из головы кровь содержит значительно меньше молочной кислоты, чем входящая.

Кроме того, исследования показали, что мозг не накапливает молочную кислоту, а использует ее в качестве альтернативного источника энергии. А так как физическая нагрузка приводит к значительному расходу глюкозы мышцами, то ее уровень в крови падает. Именно поэтому, возможно, и происходит переключение мозга на потребление молочной кислоты.

"Представьте, что бы случилось с животным, которое бежит от хищника, и тем самым лишает свой мозг источника энергии. Оно бы точно стало добычей другого животного, которое научилось использовать молочную кислоту для питания мозга во время бега", - говорит главный редактор The FASEB Journal Джеральд Вейсман.

korrespondent.net