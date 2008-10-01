Украинский медицинские учреждения получили новое оборудование

В рамках официального визита в Украину Короля Швеции Карла XVI Густава в помещении Международного благотворительного Фонда “Украина 3000” состоялась встреча госпожи Екатерина Ющенко и Королевы Швеции Сильвии по случаю церемонии передачи медоборудования для украинских медицинских заведений. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МОЗ.

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич, который присутствовал во время вручения от имени компании “Elekta” сертификата на оборудование для осуществления нейрохирургических операций на головном мозге, отметил: “Для нас очень важно, что Королевство Швеция в который раз протягивает руку помощи, чтоб направить свою поддержку на будущее Украины – здоровье подрастающего поколения. Отрасль здравоохранения Украины и раньше получала помощь от Королевства Швеция, в частности на программы предупреждения передачи ВИЧ от матери к ребенку, лечение педиатрического СПИДа, помощи ВИЧ-позитивным детям и их семьям”.

Лишь в прошлом году нейрохирургической службой Министерства здравоохранения Украины 1372 маленьким украинским пациентам осуществлены операции на головном мозге. Это не только плановые вмешательства, злокачественные опухоли, но и безотлагательные состояния и травмы. В завершение господин Князевич сказал: “Как Министр здравоохранения, как врач, выражаю сердечную благодарность компании “Elekta” за предоставленную возможность не только наиболее эффективно использовать накопленные знания и большой опыт, а еще и иметь надлежащие и безопасные условия труда, которые отвечают современным требованиям”.