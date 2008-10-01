В Херсонской области двое детей отравились грибами

В Каховке Херсонской области в районную больницу госпитализированы двое 11-летних детей, которые отравились грибами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, состояние детей - средней тяжести.

С начала сезона сбора грибов в Херсонской области от отравления грибами уже пострадали 9 человек, из которых один умер.

В 2007 году дикорастущими грибами отравились 53 человека, а за три последних года - 102, из них двое умерли.