В Херсонской области двое детей отравились грибами
17:02, 01 октября 2008Страна
0
За три последних года таких случаев - 102
В Каховке Херсонской области в районную больницу госпитализированы двое 11-летних детей, которые отравились грибами.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, состояние детей - средней тяжести.
С начала сезона сбора грибов в Херсонской области от отравления грибами уже пострадали 9 человек, из которых один умер.
В 2007 году дикорастущими грибами отравились 53 человека, а за три последних года - 102, из них двое умерли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter