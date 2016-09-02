Глава Минздрава представила своих новых заместителей

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе представления Супрун подчеркнула, что новая команда Минздрава не политическая.

"Мы хотим, чтобы правительство в Украине было создан из людей, людьми и для людей. Кабмин показал, что он поддерживает команду Минздрава. Мы вместе и до конца. Реформы и изменения в соцсфере смогут преодолеть внутреннего врага. Начнем с того, что будем доверять друг другу», - сказала Супрун.

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По ее словам, команда Минздрава – «это специалисты, технократы, которые будут работать по-новому. Новая команда - это профессионалы, которые трудом и знаниями доказали, что смогут реформировать медицину».

«Александр Линчевский - торакальный хирург, медицинский директор инициативы «Защита патриотов», назначен заместителем по вопросам медицины и организации медицинской помощи в АТО. Оксана Сивак – консультант ВОЗ, врач акушер-гинеколог Киевской больницы №1, координатор общественных медицинских проектов в организации «Инициатива Е+» - будет отвечать за направление общественного здоровья и евроинтеграции. Павел Ковтонюк – специалист ВОЗ по вопросам реформы здравоохранения, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА - заместитель по направлению реформ. Роман Илык, с которым я работаю уже месяц, будет отвечать за фармацевтическое направление и лицензирование медицинских учреждений", - сказала Супрун.

В то же время, как сообщал УНИАН, на посту заместителя министра Минздрава остается также и Роман Василишин, которого обвиняют во взяточничестве. 23 августа Апелляционный суд Киева отменил решение об отстранении Василишина от должности заместителя министра здравоохранения.

Также суд новым постановлением отказался удовлетворить ходатайство столичной прокуратуры об отстранении Василишина.