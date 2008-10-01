Грудное вскармливание – защититa от рака молочной железы

Кормление грудью ребёнка в течение года сокращает риск рака молочной железы почти на 5%. Материнское молоко не только защищает новорожденных от множества инфекций и возможности ожирения и астмы, но и способно помочь женщинам сохранить собственное здоровье. Учёные Всемирного фонда исследования рака /WCRF/ доказали, что кормление грудью понижает уровни связанных с раком гормонов в организме матери. В конце процесса кормления организм избавляется от любых клеток в груди, которые способны повредить ДНК.

Медики советуют давать малышу только грудное молоко в течение первых шести месяцев жизни и продолжить кормление до года. По их словам, чем дольше вы кормите ребёнка грудью, тем ниже становится риск опухолей молочной железы. Так, если в течение всей жизни женщина даёт грудное молоко двум или большему числу детей по крайней мере 6 месяцев каждому, соответственно таким образом она существенно укрепляет защиту своего организма от опасной болезни, не говоря уже о других выгодах кормления. Дополнительная польза грудного вскармливания младенцев предположительно заключается в уменьшении риска рака яичников и сокращении случаев сердечного приступа почти на четверть.

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