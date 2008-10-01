Применение ГМО требует регулирования

Члены Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы провели встречу с ведущим мировым экспертом в области биотехнологий доктором Вилом Гиддинсом. Во время встречи, организованной Посольством США в Украине, доктор Гиддинс рассказал об опыте Соединенных Штатов и других стран мира в сфере использования, регулирования и контроля генетически модифицированных организмов (ГМО).

Народный депутат Анатолий Толстоухов подчеркнул, что «общество может получить пользу от использования биотехнологий, только если они будут разрабатываться и использоваться с соблюдением принципов осторожности при обеспечении безопасности здоровью людей и окружающей среды». Члены комитета сошлись во мнении, что потребитель должен быть проинформирован о наличии в продуктах ГМ-компонентов.

Участники встречи высказались в пользу дальнейшего развития сотрудничества в сфере генетическо-инженерной деятельности и обращения с ГМО.

golos.com.ua