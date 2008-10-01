На Винниччине не будут продавать алкоголь лицам до 21 года

Винницкий областной совет с 1 октября ввел ограничения на осуществление торговли алкогольными напитками в области.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя облсовета Виктор ВИКАЛЮК.

По его словам, облсовет разрешил осуществлять розничную торговлю спиртными напитками с 11:00 до 23:00 в заведениях общественного питания и с 11:00 до 21:00 - в объектах торговли на территории Винницкой области.

Облсовет также запретил продажу алкогольных напитков в торговых помещениях или заведениях общественного питания, в которых площадь для обслуживания покупателей меньше 50 квадратных метров и обязал субъекты предпринимательской деятельности, которые получают лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками, предоставлять справку о площади соответствующего помещения, которая выдается органами государственной технической инвентаризации.

Кроме того, облсовет запретил продажу горячительных спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года и слабоалкогольных - лицам, не достигшим 18 лет, а также реализации алкогольных напитков на территории общеобразовательных, дошкольных, лечебно-профилактических учреждений и ВУЗ, включая прилегающую к ним территорию в пределах 200 метров.

Винницкий облсовет также разрешил органам местного самоуправления вводить ограничения на торговлю алкогольными напитками в других, определенных ими местах (учреждения культуры, общежития, вокзалы, культовые сооружения, места массового пребывания людей и места повышенной опасности и тому подобное).

Как сообщал УНИАН, Винницкий областной совет утвердил региональную программу профилактики влияния и противодействия проявлениям пьянства и алкоголизма среди населения Винницкой области на 2008-2011 годы.

Население Винницкой области составляет около 1,7 млн. человек, из которых 53,4% проживают в сельской местности.