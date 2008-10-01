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С 14 по 17 октября 2008 года в Международном выставочном центре (Киев, Броварской пр-т, 15) состоится XVII Международная выставка “ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2008”, организаторы которой — компании Премьер Экспо (Украина), ITE Group Plc. (Великобритания), GІMA (Германия), ITE LLC Moscow (Россия).

Выставка “ЗДРАВООХРАНЕНИЕ” является лучшим в Украине и четвертым в Европе мероприятием международного уровня. Выставка - действительный член UFI (Союзу международных выставок и ярмарок).

Главным заданием выставки является ознакомление широкого круга профессионалов с современными технологиями и достижениями в отрасли медицины и фармацевтики.

Будучи местом пересечения специалистов разных медицинских направлений, выставка предоставляет широкие возможности для их прямого общения, обмена опытом применения передовых методик диагностики, лечения, профилактики заболеваний, информирования практикующих работников здравоохранения о состоянии и направлениях развития медицины в Украине и за рубежом. Она не только демонстрирует новейшие достижение и основные тенденции развития здравоохранения Украины, но и является своеобразным барометром отрасли, потому вызывает заинтересованность как для специалистов-медиков, так и для высокопоставленных должностных лиц государства.

Выставка является мощным инструментом привлечения иностранных инвестиций в Украину - здесь представлены крупнейшие мировые бренды и отечественные производители. Среди традиционных тематических разделов - медицина, фармацевтика, фарм-оборудование, лабор, медицина катастроф, оптика, краса и здоровье. По предварительным данным, площадь выставки в 2008 году будет составлять 10 000 м. кв., где будут представлены более чем 370 компаний из 27 стран мира.

Соорганизатор XVII Международной специализированной выставки “ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2008” — Министерство здравоохранения Украины; активную поддержку оказывает Президент Украины, Академия медицинских наук Украины и Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, материнства и детства, Киевской городской государственной Администрации.

В рамках выставки планируется ряд важных мероприятий:

Всеукраинская конференция “Украинский путь к международным стандартам. Стандартизация и сертификация, производства и обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения” (Организаторы ООО “Морион” и ДП “Премьер Экспо”);

Научно-практический семинар “Актуальные вопросы современной

Рентгенодиагностики” (Организатор Центр рентгеновских технологий Ассоциации рентгенологов Украины);

Слушание докладов относительно перспектив развития законодательства Украины относительно продукции медицинского назначения;

Презентации и мастер-классы по секциям.