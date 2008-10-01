Алкоголь - табу для будущих мам

Американские ученые проследили зависимость между возникновением у детей таких патологий как заячья губа и волчья пасть (расщепление губы и неба) и употреблением алкоголя их матерями в первый триместр беременности.

Некоторые данные о том, что употребление спиртных напитков беременной женщиной увеличивает риск рождения ребенка с данной патологией, известны давно. Но систематизировать эти данные сложно, так как в них были включены разнообразные напитки в различных дозировках, и на различных сроках беременности. Ученые National Institute of Environmental Health Sciences in Durham в Северной Каролине, США, провели собственное исследование этой зависимости. Они изучили анкеты 377 матерей детей с нарушениями сращения губ, 176 - с несращением неба и 763 - здоровых детей. Матери отвечали на вопрос об употреблении алкоголя во время первых 3-х месяцев беременности.

В сравнении с матерями, не употреблявшими алкоголь, те женщины, которые выпивали около 5 напитков хотя бы один раз за 3 месяца, имели удвоенный риск рождения ребенка с расщеплением губы или неба. При употреблении такого количества алкоголя 3 или более раз, риск увеличивался втрое.

Суммируя свое исследование, ученые заключили, что риск негативного воздействия на будущего ребенка употребления матерью алкоголя достаточно велик. Они настоятельно рекомендуют беременной женщине отказаться от какого-либо употребления алкоголя во время временности, а особенно в первые 3 месяца, когда формируются все органы плода.

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